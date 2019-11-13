الفتح: بيان البيت الأبيض تدخل سافر ويتطلب موقف للرئاسات الثلاث

عد تحالف الفتح،، بيان البيت الأبيض بشأن التظاهرات تدخل سافر في الشأن العراقي، مبينا ان الموقف يتطلب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين من قبل الرئاسات الثلاث لغلق الباب امام التدخل الأميركي.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر إن “التظاهرات شأن عراقي ولا يحق لواشنطن التدخل بها او فرض اي وصايات او مقترحات لحكومته وشعبه”.

وأضاف ان “بيان واشنطن اول امس تدخل سافر بالشأن العراقي وانتهاك لسيادته”، مشيرا الى ان “المرحلة تتطلب موقف عاجل للرئاسات الثلاث والسلطة القضائية وتلبية مطالب المتظاهرين لقمع ومنع التدخلات الأميركية وغلق الأبواب إمامها”.

وأضاف “من أخطاء الرئاسات الثلاث تحدثها كثيرا عن الإصلاحات ولم تحدد حتى الان المدد الزمنية التي يمكنها خلالها تلبية المطالب وتنفيذ الإصلاحات”