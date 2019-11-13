مصدر مطلع: لا صحة لاستقالة مدير مكتب رئيس الوزراء وتسميته تمت بتصويت نيابي

نفى مصدر مقرب من مدير مكتب رئيس الوزراء، الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019، تقديم الأخير استقالته من منصبه.

وقال المصدر إن "مدير مكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي، يمارس عمله حاليا بشكل طبيعي ولا صحة لما نشر عن استقالته".

وأضاف أن "الهاشمي نال ثقة البرلمان بعد أن طرح رئيس الوزراء اسمه على السلطة التشريعية واستبداله او إقالته تتم بقرار نيابي".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في وقت سابق خبراً عن تقديم مدير مكتب رئيس الوزراء ابو جهاد استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.