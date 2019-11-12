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اندلاع حريق داخل بناية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد


افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر  إن "حادث حريق اندلع، مساء اليوم، داخل بناية امام ساحة الخلاني"، موضحاً أن البناية "هي ذات البناية الركن التي حدث فيها حادث الحريق قبل يومين المتكونة من طابقين وتحتوي على مخازن مبيدات زراعية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول نتيجة منع عدد من المتظاهرين الغير منضبطين لها .

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