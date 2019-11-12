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مكتب عبد المهدي يوضح بشأن احتمالية قطع خدمة الانترنت مجدداً من عدمها


كشف  سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، السبت 12/11/2019، عن الأسباب التي دفعت الحكومة الى قطع خدمة الانترنت عن اغلب مدن العراق وبنحو متكرر خلال الأيام الماضية.

وقال الحديثي في تصريح صحفي ، ان "الحكومة حريصة على الاستمرار بخدمة الانترنت وعدم قطعها على العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى، لكونها مرتبطة بتعاملات على مستوى دوائر الحكومة والقطاع الاقتصادي والمالي واستمرارها يقدم خدمة لكثير من شرائح المجتمع".

وأضاف، ان "قرار قطع خدمة الانترنت لا يصدر الا لضرورة قصوى وأسباب امنية تتعلق بمصالح البلاد العلياً". واكد ان "الحكومة لن تقدم على قطع الانترنت مرة أخرى الا لضرورة امنية تتعلق بالمصالح العليا للبلاد".

وتشهد المحافظات العراقية (عدا محافظات إقليم كردستان)، قطع مستمر لخدمة الانترنت بدأ منذ انطلاق التظاهرات في 1 تشرين الأول الماضي، لتتخذه السلطات الحكومية منهجاً للتهدئة والحيلولة دون اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة، فيما قللت ساعات جلب خدمة الانترنت خلال الأيام الماضية مقتصرة على وقت الدوام الرسمي، لكن اليوم وعلى عكس المتوقع استمرت خدمة الانترنت منذ ساعات الصباح الأولى حتى الان دون أي انقطاع، مع الإشارة الى ان الحجب على مواقع التواصل الاجتماعي لا زال مستمراً حتى هذه الساعة.

 

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