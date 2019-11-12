مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان.

وقال المجلس في بيان، إنه "قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا".

وأضاف، أنه "قرر ايضا إقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب واحالتهما الى مجلس النواب".

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدها برئاسة الحلبوسي وحضور (222) نائباً، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، على انهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.