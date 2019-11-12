وزيرة التربية توجه بإعداد خطة لتعويض الطلبة للمواد الدراسية

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن توجيه الوزيرة سها خليل العلي بك بإعداد خطة لتعويض الطلبة للمواد الدراسية في ظل الظروف الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك وجهت بإعداد خطة تربوية تتضمن دروساً اضافية يتم بثها عبر فضائية العراق التربوية بغية تعويض طلبتنا الاعزاء الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في مدارسهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب".

وأضاف البيان أن "لجانا علمية باشرت بالتعاون مع فضائية العراق التربوية بوضع خطة جديدة للمواد الدراسية للصفوف المنتهية (الابتدائية والمتوسطة وكذلك الاعدادية) من خلال بثها بشكل مباشرة من على شاشة القناة الرسمية التابعة للوزارة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساءً".

ولفتت الى أن "الهدف من اقامة هذه الخطوة هو الحفاظ على مستقبل ابنائنا الطلبة الاعزاء لتعويض ما فاتهم من دروس في ظل الظروف الاستثنائية التي طرأت على البلاد في الآونة الأخيرة".