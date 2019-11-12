ابرز النقاط التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد المقترح من رئاسة الجمهورية

كشف مصدر مطلع، عن ابرز النقاط التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد الذي استكملت صياغته اليوم رئاسة الجمهورية.

وادناه اهم المبادىء الأساسية الواردة في القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتوحيد الرؤى وتقديمه لمجلس النواب:

1-تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

2-تصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة.

3-اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي.

4-تقليل عدد مجلس النواب إلى ٢١٣ وإلغاء العدد الحالي ٣٢٩.

5-منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى ٢٥ سنةً.