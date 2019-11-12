اعتقال مروجي للحبوب المخدرة في ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن مصادرة مواد مخدرة واعتقال حائزيها بنقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العمارة.

وقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد" عبد الخضر جاسم محمد في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان "مفارز سيطرة الحولي الجنوبي التابعة إلى قسم السيطرات والطرق الخارجية خلال عمليات التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص تمكنت من ضبط ومصادرة مواد مخدرة ،

مشيرا ،إلى أن المواد كانت من الكريستال المخدرة فضلا عن أدوات تستخدم للتعاطي مع عملات نقدية واعتقال أربعة من حائزيها داخل السيطرة".

وأضاف ان "مفارز السيطرة إحالت المعتقلين مع المضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم من الإجراءات القانونية"