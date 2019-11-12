عمليات بغداد تنفي وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني منذ يوم أمس

نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) وجود احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني، وسط العاصمة، منذ يوم أمس.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، إن "أي احتكاكٍ لم يحدث بين المتظاهرين والقوات الأمنية، في ساحة الخلاني، وسط العاصمة، منذ يوم أمس".

وأشار الى ان "المتظاهرين السلميين منعوا غير المنضبطين من التجاوز على القوات الأمنية".

وكانت ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد، شهدت مصادمات بين القوات الأمنية، ومتظاهرين غير منضبطين في الأيام السابقة اسفرت عن سقوط عدة شهداء بين المتظاهرين، واصابة العشرات منهم.