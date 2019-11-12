القوات الامنية في البصرة تعتقل مجموعة منحرفة تدعى بجيش الغضب الالهي

اعتقلت القوات الأمنية في محافظة البصرة، عدداً من أنصار جماعة منحرفة تدعى بـ ’’جيش الغضب الإلهي’’ أو ما يُعرف بجيش "رجال المشرق"، وبينهم قيادي بارز بالتشكيل، لكن صورة هذه المجموعة ظلت مجهولة لدى كثيرين لكن محللون امنيون يقولون ان تمويله خليجي

مصدر مطلع يبين أبرز ملامح المجموعة المنحرفة هذه ، ومبادئها، مبيناً أن "جيش الغضب الإلهي هو جيش عقائدي شكلته جماعة تدعي اتصالها بالإمام المهدي"

واضاف المصدر، أن "قائد الجيش هو منحرف وضال يدعى الشيخ عبد الرزاق الجابري، وليس له عنوان معلوم حتى اللحظة".

وأوضح، أن "الجابري أصدر بيانا باسم جيشه وزعه في البصرة عن طريق عدد من أنصاره الذين بدورهم قاموا بتوزيعه بشكل محدود".

ولفت المصدر الى أن "القوات الأمنية اعتقلت شخصاً يدعي الشيخ (أ. أ. ت) وهو من سكنة قضاء الزبير في محافظة البصرة وكان منتمياً لجماعات مسلحة مختلفة وانتمى في نهاية المطاف لجيش الغضب الالهي الذي يجند أتباعه وفق عقيدة ظهور المصلح في آخر الزمان".

ونبه المصدر إلى أن "جيش الغضب الإلهي ليس له معسكرات أو ثكنات عسكرية بل منصهر بالمجتمع البصري ويدعو الى قتل المراجع العظام ورجال الدين الاخرين تقربا لله تعالى ومن اجل تعجيل ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه بحسب زعمهم المنحرف

وكان قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح قد أعلن، في وقت سابق، اعتقال معاون قائد جيش الغضب الإلهي في محافظة البصرة بتهمة إثارة الفوضى بين المتظاهرين.