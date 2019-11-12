تربية النجف: اغلب ادارات المدارس تلقت تهديدات من اجل غلقها والاضراب عن الدوام

اعلنت مديرية تربية محافظة النجف، الثلاثاء، ان اغلب ادارات المدارس تلقت تهديدات من اجل غلقها والاضراب عن الدوام.

وقال مدير اعلام تربية المحافظة وسام الرازقي في حديث صحفي ان "أغلب ادارات المدارس في النجف تلقت تهديدات من اجل غلق المدارس والاضراب عن الدوام".

واضاف ان "المدارس التي تلقت تهديدات هي اعدادية الحدباء للبنات، ومدارس النوارس والفهد والانوار وكلية التربية للبنات وكذلك اعدادية الكندي والفراهيدي".