طيران الجيش يدك أوكار داعش الارهابي في خانقين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن طيران الجيش دمر مضافة وقتل عدداً من عناصر داعش الارهابي في خانقين، بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى مقر قيادة عمليات نينوى عن تواجد عناصر إرهابية في احد انفاق جبال بادوش تم الايعاز إلى خلية صقور نينوى والفريق التكتيكي وقوة مرتبة من لواء مشاة 66 الفرقة 20 وبإشراف مباشر من قائد عمليات نينوى تم تنفيذ عملية تفتيش الاماكن الموجودة في جبال بادوش"،

لافة الى أن "المجموعة الارهابية حاولت الهروب خارج النفق لكن الابطال كان لهم بالمرصد وتم قتل 3 من عناصر داعش الإرهابي".

وأشارت الى أنه "عند دخول القطعات داخل النفق تم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وعبوات ناسفة واحزمة ناسفة مع كواتم صوت والعثور على بنادق كلاشنكوف تم تفجيرها موقعيا