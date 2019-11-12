عبد المهدي يوعز بتعين 3500 مقاتل من منتسبي الحشد العشائري في الانبار

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، عن موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على تعيين 3500 مقاتل من منتسبي الحشد العشائري في المحافظة.

وقال العبيدي في حديث صحفي اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ابدى موافقته على تعين 3500 مقاتل من منتسبي الحشد العشائري في الانبار على الملاك الدائم".

واضاف العبيدي ان "موافقة عبد المهدي جاءت بعد اطلاعه على الاعداد الكبيرة من منتسبي الحشد العشائري في الانبار دون امر تثبيتهم ضمن الملاك الدائم رغم مرور اربعة اعوام على التحاقهم بمقرات الحشد العشائري ،

مبينا ان" شمول هذا العدد سوف يساهم في رفع المعاناة عن اسر مقاتلي الحشد العشائري كون ان اغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية رغم استشهاد واصابة العديد من مقاتليه اثناء عمليات تحرير مدن المحافظة من مجرمي داعش "