قائد شرطة ذي قار العميد محمد السعيدي ينفي تقديم استقالته من منصبه

نفى قائد شرطة ذي قار، العميد محمد السعيدي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، تقديم استقالته من منصبه ’’بسبب التظاهرات’’، إلى وزير الداخلية ياسين الياسري.

وقال السعيدي، في تصريح صحفي، إن الانباء التي تحدثت عن استقالتي من منصبي إلى وزير الداخلية ياسين الياسري، بسبب التظاهرات في مدينة الناصرية، غير صحيحة".

وشهدت مدينة الناصرية، مساء يوم أمس الإثنين، وامس الأول الأحد، مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، اسفرت عن مقتل 7 متظاهرين واصابة العشرات بعضها إصابات خطيرة.

إثر ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام انباء عن تقديم قائد شرطة ذي قار، محمد السعيدي، استقالته من منصبه، على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة.