محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تستقدم وزيراً ومحافظاً سابقين

أعلنت محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الثلاثاء، عن إصدارها أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة تحقيق صلاح الدين المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت أمر استقدام آخر لمحافظ صلاح الدين الأسبق وفق أحكام المادة نفسها"، لافتا إلى أن "أوامر أخرى طالت قائممقام سامراء وستة موظفين".