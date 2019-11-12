قيادي صدري يبرر سفر مقتدى الصدر إلى إيران

برر قيادي في التيار الصدري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، سفر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران في ظل هذه الأجواء،

ونقلت صحيفة "المدى" المحلية، عن القيادي الذي قالت إنه "فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع"، قوله إن "الصدر تعرض في الفترة الاخيرة إلى تهديدات بالتصفية الجسدية، من قبل أكثر من جهة سياسية بسبب الشعارات والهتافات التي أطلقت في الاحتجاجات والتظاهرات التي عمت مدن ومحافظات مختلفة".