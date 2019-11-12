مقتل اخطر ارهابيي داعش في عملية امنية غرب كركوك

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة , عن مقتل احد اخطر ارهابيي داعش في عملية امنية مشتركة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري بالقرب من ناحية الرياض غرب كركوك .

وقال الفريق ركن قوات خاصه سعد حربيه ,ان قواتنا قامت من خلال قوة من الفوج الاول التابعة للفرقه الثالثه للشرطة الاتحادية واللواء ٥٦ ضمن تشكيلات الحشد الشعبي بتنفيذ مهمة امنية في منطقة ام العظام قرب قرية القصر الاولى ضمن حدود ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك ، واسفرت العملية الامنية الى قتل الارهابي ( علي هاشم مولان وهو احد القيادات البارزة و المهمة في عصابات داعش الارهابي ضمن ما يعرف بولاية كركوك ) .

مؤكدا ان العملية اصيب فيها احد منتسبي الحشد الشعبي بجروح نقل لتلقي العلاج .

وقال ان قواتنا مستمرة بعمليات المطارده والبحث عن الإرهابيين ، وطمأن حربيه مواطني كركوك بالقول , ان ابطال قواتنا الأمنية يواصلون عملهم ليل نهار وهم يطاردون الفلول الهاربه الذين اما يقدموا للعدالة او يلاقوا مصيرهم في القتل .