حريق في الشورجة والدفاع المدني يتدخل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، أن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد، فيما اشارت الى ان فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماده.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في حديث صحفي ان "فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا اندلع داخل مخزن للملابس ضمن بناية المستنصرية مقابل بناية الدفتر دار في منطقة الشورجة وسط بغداد، نتيجة انفجار مولدة اهلية داخل المخزن".

واضاف انه "تم السيطرة على الحريق"، مشيرا الى انه "ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".