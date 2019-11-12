النزاهة تضبط العقل المدبر لعمليات التزوير بدائرة تقاعد الديوانية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذها فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي والتحقيق في مكتب تحقيق المحافظة، إلى أن "المتهم الذي تم ضبطه يُعَدُّ العقل المدبر لعمليات التزوير التي طالت أكثر من 120 معاملة تقاعدية"،

موضحة أن "المتهم تم ضبطه عند مراجعته للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة بعد صدور أمر قبض بحقه على وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن تنفيذ مكتبها في الديوانية عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير في تسلُّم رواتب تقاعدية خلافاً للقانون، وتنفيذ أمر قبض بحقِّ مديري دائرة تقاعد الديوانية وعدد من موظفي الدائرة.