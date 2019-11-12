بيان لوزارة الكهرباء بشأن المتقدمين للعمل كجباة اجور

اصدرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، بيانا بشأن المتقدمين للعمل كجباة اجور، مبينة انه سيتم اختيار الموظفين بطريقة القرعة.

وقالت الوزارة في بيان ان "على المتقدمين بطلباتهم لأستعلامات مقري الوزارة والشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، من فئة الشباب، للعمل كجباة اجور استهلاك الكهرباء، تقديم طلباتهم الى مقرات فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد (الكرخ، الرصافة، الصدرالفلوجة، الرمادي، حديثة ديالى)، وحسب الرقعة الجغرافية لسكنهم بناءً على توجيهات مجلس الوزراء المؤقر".

واضافت انه "من اجل اتاحة الفرصة لمراجعة المقرات اعلاه، تم تمديد مدة استلام الطلبات في مقرات فروع الشركة الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق الـ14 من تشرين الثاني الحالي"، موضحة ان "ضوابط تعيين جباة اجور الكهرباء تنص على ان يكون عمر الشاب (١٨- ٣٥) سنة، وضمن الرقعة الجغرافية لسكنه، وان يكون حاصل على شهادة الدراسة المتوسطة".

واكدت انه "سيتم اختيار الموظفين بطريقة القرعة في مقرات الفروع التابعة للشركة في بغداد والمحافظات".