إخماد حريق داخل سوق في المسيب

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل سوق في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت المديرية في بيان، إن "ثلاثة محال تجارية ومخزن للملابس في سوق (المسقف) بقضاء المسيب تعرضت إلى الاحتراق".

وأضاف البيان، أن "عجلات الدفاع المدني هرعت وباشرت بمهامها وتمكنت من تطويق النيران وإبعاد خطرها عمّا يجاورها من شواغر تجارية وانهاء الحريق دون خسائر بشرية".

وأشار البيان، إلى "استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".