جهاز مكافحة الإرهاب: صدور أمر وزاري يتضمن إعادة ١٩٧٢ منتسباً إلى الخدمة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، صدور أمر وزاري يتضمن الموافقة على إعادة ١٩٧٢ منتسباً إلى الخدمة، داعياً المشمولين إلى الالتحاق إلى وحداتهم "فوراً".

وقال الجهاز في بيان : "صدور الأمر الوزاري المتضمن الموافقة على إعادة ١٩٧٢ من منتسبي الجهاز من نواب الضباط وضباط الصف والجنود إلى الخدمة في جهاز مكافحة الإرهاب وفق توصيات مستشارية الأمن الوطني (الغياب أو الهروب لمرة واحدة فقط وبعد تأريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤) والمقترنة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف الجهاز في بيانه، أن "على المشمولين الالتحاق فوراً إلى وحداتهم التي كانوا ينتسبون اليها قبل غيابهم أو هروبهم".