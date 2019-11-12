نائب عن الفتح: هوية المسؤول عن دماء المتظاهرين معلومة ولكن غير معلنة

كشف النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز عن هوية المسؤول عن قتل المتظاهرين، مبينا أن الجهة معلومة ولكن غير معلنة.

وقال الفايز في حديث صحفي إن "الجهة المسؤولة عن سفك دماء المتظاهرين باتت معلومة لدى الجميع، لكن الاعلان عنها ينتظر المزيد من التحقيقات للتأكيد بشكل نهائي".

وأضاف أن "حديث محافظ البصرة اسعد العيداني عن وجود جهة دينية متطرفة تسببت بقتل المتظاهرين دليل على أن الحكومة ماضية بمحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، لكن هذا يحتاج مزيدا من الوقت لمعرفة القتلة، خصوصا وأن المتهم بريئ حتى تثيت ادانته".