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الناطق باسم القائد العام: هنالك اعمال تخريب في المباني القريبة من الخلاني


أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف امس الاثنين، وجود أعمال تخريب في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال خلف خلال مؤتمر صحفي ، إن "بعض المجموعات استخدمت الرمانات الصوتية والعتاد الحي ضد قوات مكافحة الشغب"، مبيناً أن "أعمال سلب ونهب حصلت داخل الازقة ضمن ساحة الخلاني، فضلاً عن حرق مدرسة وثلاثة بنايات حكومية".

وأضاف أنه "تم اعتقال عدد من هؤلاء"، محذراً من "الاستمرار بهذا النهج".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن "الحكومة لديها صور بكل الجرائم التي ارتكبت لغاية اللحظة وسنقوم ببثها على وسائل الاعلام، وتوجيه الاجهزة بملاحقة هؤلاء".

وأشار خلف، إلى أن "عدداً من هؤلاء قاموا بغلق ثلاثة جسور حيوية بقلب مدينة الناصرية وعطلوا حركة الناس في المدينة"، مؤكداً أن "بقية المتظاهرين لا علاقة لهم بهذا".

وأوضح، أن "بعض الجهات الدينية المنحرفة التي قامت باعمل شغب في البصرة دخلت الى مبنى الاستخبارات ومن ثم دخلت الى قيادة الشرطة".

وتابع خلف، أن "بعض المجاميع استخدامت قنابل المولوتوف أثناء محاولة اقتحام البنك المركزي"، مبيناً أن "قنابل المولوتوف لا علاقة لها بالمتظاهرين".

ولفت إلى أن "بعض الجموعات في المطعم التركي قامت بصنع قنابل بدائية، والتي تسبب بقتل الكثير من الشباب"، موضحاً أن "العبث بالمواد المتفجرة أمر خطير".

وأشار خلف، إلى أن "مشاجرة حصلت داخل المطعم وسقط شاب من اعلى البناية الى الاسفل وقبل وصوله الى المستشفى فارق الحياة"، مؤكداً أن "هذه الاعمال الكثير منها تجري خارج اطار القانون وتصل الى حد الجرائم".

وأكد أن "استخدام الأسلحة البيضاء تزايد داخل المطعم خلال اليومين الماضيين"، مشدداً :"لن نسمح باعنداءات متكررة لن نسمح بالاذى ضد قواتنا الامنية".

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