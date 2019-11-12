الامام المفدى السيد علي السيستاني يؤكد ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة

أكد المرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي الحسيني السيستاني، الاثنين، على ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة، فيما جدد رفضه لأي تدخل الأجنبي في الشأن العراقي، اواتخاذ البلد ساحة لتصفية الحسابات.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مكتب المرجع الاعلى قوله، إن "الامام المفدى السيد السيستاني حذر مجددا من تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات وغياب العدالة الاجتماعية"، مؤكدا على "ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة".

وأضاف المكتب، أن سماحته رحب بمقترحات بعثة الامم المتحدة، فيما ابدى قلقه من عدم جدية الجهات المعنية بتنفيذ اصلاح حقيقي".

وتابع، أن سماحته رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحسابات من قوى اقليمية ودينية"، مؤكدا على "ضرورة الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".