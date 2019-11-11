البرلمان يعقد جلسته الـ13 برئاسة الحلبوسي

افاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب عقد جلسته الـ13 برئاسة محمد الحلبوسي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة، التصويت على مشروع قانون الكسب غير المشروع، والتصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً، القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الإعمار، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009.
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