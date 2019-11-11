الإعلام الأمني: طيران الجيش يقتل أربعة إرهابيين في ديالى

أعلن مركز الإعلام الأمني، الاثنين، عن قتل أربعة إرهابيين بضربة لطيران الجيش في محافظة ديالى.

وذكر المركز في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات ديالى نفذ طيران الجيش ضربة جوية في حوض حمرين، أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير وكر".

وأضاف أن "قوة من اللواء ١٩ الفرقة الخامسة نفذت عملية أمنية، اسفرت عن تدمير وكرين للارهابيين يحتويان، عبوات ناسفة وتجهيزات عسكرية جنوبي ناحية كنعان بمحافظة ديالى".