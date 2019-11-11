الأخبار

النزاهة تعلن استمرار التحقيق في قضية "يونا أويل" وإحالة المقصرين إلى القضاء


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة "يونا أويل"، مشيرةً إلى استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.

وقالت الهيئة، إن "الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريته إلى القضاء"، مبينةً أن "الفريق قام بتدوين أقوال عدد من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العام لشركة نفط الجنوب والمدير العام لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديرية ومدير مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط السابقين وعدد آخر ممن وردت أسماؤهم في التحقيق أو استدعوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضية، فضلا عمن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها".

وأضافت الهيئة في بيان ، أن "التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المختص، أفضى إلى إصدار الأخير مذكرة قبض وتفتيش بحق متهمين في القضية استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيئة لفتح ملف لاستردادهم".

وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف، في عام 2016، عن "تورط" وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بـ"فضيحة فساد" تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلامياً بفضيحة "أونا أويل".

ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.

ووجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن "تورط" مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في "صفقات فساد ورشاوى" تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر برئاسة الجمهورية: الاخيرة استكملت مشروع قانون الانتخابات الجديد
النزاهة تعلن استمرار التحقيق في قضية "يونا أويل" وإحالة المقصرين إلى القضاء
وزير النفط : : ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية لتوفير فرص عمل للعاطلين
محافظ الديوانية يعفي مدير تربية المحافظة من منصبه
إعادة فتح جسر الأحرار وسط بغداد
امانة مجلس الوزراء تعلن موقف تعيين حملة الشهادات العليا لغاية الاربعاء الماضي
بلاسخارت بعد لقائها الامام المفدى السيد علي السيستاني: المرجعية قلقة من عدم جدية القوى السياسية اجراء الاصلاحات
النزاهة: صدور امري استقدام بحق نائب حالي ومحافظ نينوى السابق
موقف الحرائق التي اندلعت امس في بغداد
الموقف الامني صباح اليوم في بغداد وزخم مروري في بعض المناطق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك