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وزير النفط : : ضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية لتوفير فرص عمل للعاطلين


طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الاثنين، بضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقال الغضبان في بيان  إن "وزارة النفط تسعى دائماً وضمن الصلاحيات والإمكانيات المتاحة بالمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والمدن القريبة من الحقول النفطية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين والخريجين بالتنسيق مع الحكومات المحلية".

وأضاف الغضبان، أنه "تم الإيعاز إلى إدارة شركة مصافي الوسط لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة المثنى ومحافظة كربلاء وسيتم الإعلان عنها قريباً".

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