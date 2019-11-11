امانة مجلس الوزراء تعلن موقف تعيين حملة الشهادات العليا لغاية الاربعاء الماضي

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موقف تعيين حملة الشهادات العليا لغاية يوم الاربعاء الماضي، الموافق السادس من تشرين الثاني ٢٠١٩.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء حيدر مجيد، في حديث صحفي إنه استناداً إلى حزم الإصلاحات الصادرة، والمتعلقة بتعيين الخريجين وحملة الشهادات العليا في الوزارات، بلغ عدد المعينين لغاية السادس من شهر تشرين الثاني، ١٨٦٩ توزعت على وزارات ، التربية ٩٣٥ ، التعليم العالي ١٢١ ، الثقافة ٥٢ ، الاعمار والاسكان ١٠١ ، الشباب والرياضة ١٠٠، الزراعة ١٥٠ ، الدفاع ١٧٥ ، العمل والشؤون الاجتماعية ١٣٥ ، الاتصالات ١٠٠ ".

واوضح مجيد، أن "عدد المعينين من المعلمين والمدرسين في بغداد والمحافظات ٢١٦٠٠ ، توزعوا على بغداد ١١٦٠٠ ، شملت المستجدين والمنقطعين والمحاضرين المستمرين وبقية المحافظات ١٠٠٠٠".

وبين أن "مجلس الوزراء ألزم بموجب القرارات الصادرة ضمن حزم الإصلاح، الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات"، مشيرا الى "زيادة نسبة قبول الخريجين من المدارس المهنية، في المعاهد والكليات التقنية إلى ١٠٪ ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١".

وبين، أن عدد المعينين من الخريجين في وزارات النفط والكهرباء والثقافة والنقل والموارد المائية والدفاع ٨٥٠٠ صدرت الأوامر الوزارية الخاصة بتعيينهم.