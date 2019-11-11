بلاسخارت بعد لقائها الامام المفدى السيد علي السيستاني: المرجعية قلقة من عدم جدية القوى السياسية اجراء الاصلاحات

شددت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاثنين، على ضرورة سلوك طريق اخر اذا لم تجري الكتل السياسية الاصلاحات، مشيرة الى ان المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى اجراء الاصلاحات.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في النجف عقب لقائها المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني ، ان "قدمنا نصائح للحكومة العراقية وحان الوقت لتقدم شيئا للشعب"، مشددة على ضرورة "احترام سيادة العراق من الكل ونحن نحترم ذلك".

واضافت انه "لا يجب ان يكون ساحة للتصفيات السياسية لان هناك اخبار تصلنا من كل الاطراف"، داعية الحكومة الى "التحقيق في مسالة من اين اتى الغاز المسيل للدموع؟".

وبشأن لقائها بالمرجع السيستاني، اكدت بلاسخارت ان "المرجعية ابدت قلقها من عدم الجدية القوى السياسية باجراء الاصلاحات، واكدت ان المتظاهرين لا يمكن ان يعودوا الا باجراء الاصلاحات".

وتابعت "ان كانت القوى السياسية والرئاسات غير قادرة ولا تريد اجراء الصلاحات فلا بد من سلوك طريق اخر"، لافتة الى ان "المرجعية اكدت ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاختطاف فورا وضرورة اجراء اصلاحات".

وبينت بلاسخارت ان "المرجع السيستاني رحب بمقترحنا حول قانون موحد للانتخابات".

وكشف مصدر محلي في النجف، اليوم الاثنين، ان ممثلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت ستزور النجف اليوم، وتلتقي الامام المفدى السيد علي السيستاني.