اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن موقف الحرائق التي اندلعت امس في بغداد.

وقالت المديرية في بيان انه "طلية ليلة امس وفرق الدفاع المدني بحالة استنفار كامل لاخماد اكثر من ثلاث حوادث حريق في منطقة ساحة الخلاني كان اولها داخل بناية ملاصقة لبناية الكاتب عدل في الطابق الثالث والرابع وبعد اتمام الاخماد اندلع حريق هائل داخل بناية التأمين الوطنية في ذات الساحة بالطوابق العليا الخامس والسادس، حيث كان الحريق متعمدا"، مبينة انه "تم تعزيز فرق الدفاع المدني بفرق اخرى من جانب الكرخ لاخماده".

واضافت ان "حريقا ثالثا اندلع بعدد من المحال التجارية القريبة من جسر السنك مخصصة لبيع المبيدات الزراعية، حيث انقسمت فرق الدفاع المدني لتخمد الحادثين بوقت واحد، باشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ومديري الكرخ والرصافة"، مشيرة الى ان "عجلات الاطفاء لاعتداءات تعرضت لاعتاءات متكررة".

واكدت ان "رجل الدفاع المدني اصيبوا بحالات اختناق ما ادى الى تدخل اسعاف الدفاع المدني لنقل المصابين الى المستشفى القريب".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف قد قال ان عدد من المخربين قاموا باحراق دائرة كاتب العدل وكذلك في عدد من الدوائر الاخرى