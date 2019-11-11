الديمقراطي الكردستاني يكشف موقفه من تعديل الدستور

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفه بشأن المطالب المشروعة والحقة للمتظاهرين

وقالت النائب هدار برزاني في حديث صحفي ان "تحالفها ليس بالضد من تعديل الدستور شريطة عدم المساس بحقوق المكونات الأخرى" لافتة الى ان "جميع المطالب التي تقدم بها المتظاهرين مطالب مشروعة لابد التعامل معها وفق آليات وقوانين لكي تحفظ حقوقهم".

واضافت أن "تعديل المواد الدستورية المختلف عليها كانت أو المتفق عليها بحاجة الى تصويت الشعب عليها قبل إجراء التعديلات الدستورية".

وتابعت أن "تعديل الدستور ينبغي ان يضمن جميع الحقوق بما فيها المكون الكردي"