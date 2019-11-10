المرور: سيتم حجز اي سيارة لاتحمل لوحات ابتداء من الاربعاء المقبل

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، انه سيتم حجز اي سيارة لاتحمل لوحات ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.

وقال مدير العلاقات والاعلام العميد عمار وليد في حديث صحفي ، ان "على المواطنين الذين يمتلكون سيارات لا تحمل لوحات، الاسراع بتثبيت لوحاتهم في قواطع المديرية"، مبينا ان "ذلك جاء بعد توفر اللوحات والسنويات في جميع دوائر التسجيل".

واضاف ان "مدير المرور العامة وجه بحجز اي سيارة لا تحمل لوحات مرورية ابتداء من يوم الاربعاء المقبل الموافق الـ13 من تشرين الثاني الحالي".