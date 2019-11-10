الداخلية: القبض على 10 من ارهابيي داعش في أيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 10 من ارهابيي تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال إعلام الوزارة، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناءً على معلومات دقيقة وأخذ موافقات القضاء تنفذ عملية أمنية، ألقت القبض من خلالها على 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق وأحياء النهضة والقاهرة والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف إعلام الوزارة في بيان أن من هؤلاء "اثنان كانا يعملان في ما يسمى الأمنية، وأحدهم كان يعمل في ما يسمى بالشرعية، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".