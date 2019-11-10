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عبد المهدي وصالح يبحثان سبل حفظ الأمن والإستقرار في عموم البلاد


أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، أن الاخير بحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح، سبل حفظ الأمن والإستقرار في عموم البلاد.

وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى بحث التطورات الجارية والتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا دعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها إستجابة لمطالب المتظاهرين، وسبل حفظ الأمن والإستقرار في عموم البلاد".

 

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