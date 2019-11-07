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النزاهة توضح تفاصيل أمري القبض بحق مدير صحة الأنبار ومفتش عام الوزارة السابقين


أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل أمري القبض والتفتيش الصادرين بحق كلٍّ من المفتش العام لوزارة الصِّحَّـة السابق والمدير العامِّ لصحَّة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصِّحَّة السابق وزوجتيه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (36) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، فيما قرَّر وضع إشارة الحجز على العقارات موضوع القضيَّة، وعدم التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة المُختصَّة، ومنع سفر المُتَّهمين الثلاثة، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

واضافت "إلى ذلك، وفي قضيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت الدائرة إصدار المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة الأنبار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) عن تهمة اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ التوقيفات التقاعديَّـة".

يُشارُ إلى أنَّ "الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين  عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ".

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النزاهة توضح تفاصيل أمري القبض بحق مدير صحة الأنبار ومفتش عام الوزارة السابقين
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