السلطتان القضائية والتشريعية تدعمان جهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والإستقرار

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا مساء أمس للقادة الامنيين بحضور رئيسي مجلسي النواب والقضاء الاعلى.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اليوم الثلاثاء ان عبد المهدي “عقد اجتماعا ليلة امس للقادة الامنيين بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري، لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام”.
واكد المجتمعون “دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والإستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين”.
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