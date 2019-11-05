محافظ ذي قار يعفي قائممقام گرمة بني سعيد من منصبه

التعليقات

طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ... الموضوع :

عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.

علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ... الموضوع :

مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات

Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ... الموضوع :

عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه

احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ... الموضوع :

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين

المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ... الموضوع :

هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين

علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ... الموضوع :

عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه

علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ... الموضوع :

بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية

اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ... الموضوع :

العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد

علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ... الموضوع :

﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق