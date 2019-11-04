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بالأرقام.. محاكم النزاهة أعادت أكثر من 752 مليارا لخزينة الدولة منذ 2003


أظهرت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن استرجاع محاكم النزاهة التابعة له مبالغ كبيرة جدا بعد عام 2003 وحتى بداية تشرين الأول الماضي من هذا العام.

 

وقال المجلس في بيان  ان "الإحصائية اظهرت أن المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليارا و22 مليون دينار و37 ألف دولار".

وأوردت الإحصائية أن "محاكم الجنايات في البلاد استردت أكثر من ثلاثمئة وثمانية عشر مليارا (318.051.491.663)"، لافتة إلى أن "محاكم الجنح استرجعت أكثر من أربعة وخمسين مليارا (54.400.494.769)".

وتابعت أن "محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة في البلاد استرجعت أكثر من ثلاثمئة وتسعة وسبعين مليارا (379.658.713.837)"، مؤكدة ان "المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة وصل إلى (752.110.700.269)، بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها (37702)".

 

وأشارت الإحصائية إلى أن "محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ملياراً بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار واستردت محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال هذه الفترة".

 

 

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