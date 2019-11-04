الرئيس صالح يستقبل وفداً أمريكياً ويناقش معه خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن "اللقاء، الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، جرى فيه بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد على دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية وتوفير الحياة الحرة الكريمة".

ولفت الى أن "اللقاء جرى فيه مناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية".