عمليات البصرة: استحصلنا الموافقات لاعتقال المتسببين بقطع الطريق المؤدية للموانئ

اكدت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية، فيما اشارت الى انها استحصلت الموافقات القانونية لاعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية للموانئ.

واكدت القيادة في بيان لها على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق المؤدية إلى المنشأة الحيوية خصوصا الموانئ العراقية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي".

واضافت انها "استحصلت الموافقات القانونية من السلطة القضائية باعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية وحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب"، لافتة الى ان "القوات الأمنية ستقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق".

وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال أن "القيادة ومنذ اليوم الأول بانطلاق المظاهرات قامت بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريقة صحيحة وحضارية ووطنية وذلك إحساسا منا بالمسؤولية اتجاة أبناؤنا في البصرة"،

موضحا انه "عندما تصل الأمور إلى قطع الطريق وخروج بعض المتظاهرين الغير سلميين عن المسار الصحيح للتظاهر ستكون لنا ردة فعل اتجاة المتسببين والمتجاوزين والمندسين والخارجين عن القانون".

وتابع "اننا لن نسمح بالتعدي والتأثير على الموارد الاقتصادية للعراق لأنها ملك لجميع العراقيين وليست ملك لشخص معين".