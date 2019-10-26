الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"

تعهد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، السبت (26 تشرين الأول 2019) بأخذ ثأر القيادي وسام العلياوي "مربع"، على حد تعبيره.

وقال الخزعلي، خلال مراسم تشييع القيادي في العصائب، وسام العلياوي، "سآخذ ثأر العلياوي (مربع)"، مضيفا "الشهيد وسام شارك بكل المعارك ضد الاحتلال والإرهاب".

وأشار إلى أن "دم الشهيد وسام العلياوي برقبة امريكا وإسرائيل"، مؤكدا: "لن نسمح بذهاب بلدنا الى الهاوية".

ورأى الأمين العام لعصائب أهل الحق، أن "الدماء المجاهدة تُسفَك، لا لذنب، سوى لاستجابتها للمرجعية الدينية"، مضيفا ان "هذه الدماء دماء المظلومية وهي الدليل الكبر على مشروع الفتنة".

وأردف: "علينا ان نفرق بين من يتظاهر لحقوقه وبين من يحرق ويقتل وينهب"، محذرا "أبناء شعبنا والقوات الأمنية مما تبثه وسائل الإعلام المغرضة".

وكان مدير مكتب عصائب اهل الحق، في ميسان، وسام العلياوي، استشهد هو وشقيقه عصام العلياوي، بعد إصابتهما نتيجة هجوم تعرض له مقر مكتب الحركة في المحافظة.