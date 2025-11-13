روسيا: تطوير ذكاء اصطناعي يحلل المراجع باللغات الشرقية

طور خبراء من شركة "ياندكس" ومعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية نظام ذكاء اصطناعي يسرع تحليل البيانات باللغات الشرقية، حيث يتيح للباحثين معالجة ما يصل إلى ألف مرجع يوميا من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما أعلنته خدمة الصحافة في "ياندكس".

كما ذكر أليكبر أليكبروف، مدير معهد الدراسات الشرقية:"يخضع معهد الدراسات الشرقية لعملية التحول الرقمي واسعة النطاق التي تركز على التكامل المنهجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل مع المراجع. وتسمح لنا الشراكة مع ياندكس بتوسيع حجم وعمق تحليل المواد مع الحفاظ على أساسيات النهج الأكاديمي".

وأضافت خدمة الصحافة في "ياندكس":"تم تطوير المساعد الذكي على أساس منصة Yandex AI Studio، ليتمكن خبراء المعهد من العمل مع المراجع العلمية باللغات الشرقية. وتولى المتخصصون من Yandex Cloud والطلاب من مدرسة تحليل البيانات تدريب النماذج التوليدية".

ويعالج النظام النصوص العلمية، ويحدد الحقائق المحورية، ويشكل ملخصات تحليلية موجزة. كما يقوم بتحليل منشورات وسائل الإعلام الصينية وإنشاء ملخصات باللغة الروسية، مما يمنح الباحثين معلومات سريعة عن الأحداث في المنطقة. ويستند المحتوى المعلوماتي إلى أرشيف المعرفة الخاص بمعهد الدراسات الشرقية.

وقد تجاوزت قاعدة بيانات المساعد الذكي 1.5 مليون وثيقة، مقدما أربعة متغيرات للغة الصينية: القارية، التايوانية، الهونغ كونغية، والسنغافورية. ومن المخطط مستقبلا توسيع الدعم اللغوي ليشمل اليابانية والعربية والتركية والفارسية ولغات شرقية أخرى، لتوفير الوصول المباشر للباحثين الروس إلى مجموعات المعرفة الفريدة.

كذلك أوضح ألكسندر كوستيركين، كبير الباحثين في المعهد:"كان العلماء يواجهون سابقا صعوبة في تحليل المواد، إذ كانت العملية تستغرق ساعات طويلة وتحد من عدد المراجع الممكن معالجتها. باستخدام الذكاء الاصطناعي، ينخفض وقت البحث والتحليل إلى 10–15 دقيقة لكل مهمة بحثية، ما يتيح معالجة المزيد من المواد يوميًا وإجراء تحليل أعمق وفهم كامل للنزعات السائدة في المنطقة".