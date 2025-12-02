شركات طيران تستعلم من واشنطن قبل استئناف التحليق في الأجواء الإيرانية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن عددا من شركات الطيران الدولية الغربية قررت خلال الأسابيع الأخيرة استئناف رحلاتها عبر أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فقد طلبت هذه الشركات استيضاحات من الحكومة الأمريكية بشأن مستوى أمان التحليق فوق أجواء إيران، بعد الحملات الإعلامية والعمليات النفسية التي روجت لها بعض وسائل الإعلام الغربية والعبرية حول احتمال اندلاع حرب جديدة.

وطبقًا لما اوردته وكالة "تسنيم"، قدمت الحكومة الأمريكية ردا إيجابيا لهذه الشركات، وأبلغتها بشكل سري أنه لا يوجد أي مؤشر يشير إلى وجود حرب.

فيما يؤكد تقييم عدد كبير من الخبراء أن الأخبار الكاذبة وتضخيم احتمالية الحرب خلال الأيام الماضية كان في الأساس عملية نفسية ذات أهداف سياسية، تهدف إلى إبقاء "ظل الحرب" قائماً، في حين لا يوجد أي احتمال ملموس لاندلاع حرب في الوقت الراهن.