"تليغرام" يحجب أكثر من 500 ألف مجموعة وقناة في يوم واحد

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حجب أكثر من 500 ألف مجموعة وقناة على التطبيق في يوم واحد.

ووفقا للبيانات المنشورة على موقع "تليغرام" الرسمي على الإنترنت، تم حجب 2810095 مجموعة وقناة من التطبيق منذ بداية نوفمبر الجاري، ويوم الخميس 13 نوفمبر فقط، تم حجب 519645 مجموعة وقناة من التطبيق، وهو أعلى رقم تم تسجيله لعدد القنوات والمجموعات المحذوفة من التطبيق خلال يوم منذ فبراير الماضي، ففي 5 فبراير تم حذف 490433 مجموعة وقناة أيضا.

وتشير البيانات أيضا إلى أنه ومنذ بداية 2025، تم حذف أكثر من 34 مليون و913 ألف قناة ومجموعة على التطبيق، منها 207772 قناة ومجموعة مرتبطة بالإرهاب.

وأشار "تليغرام" إلى أن عملية المراقبة تشمل منذ عام 2015 شكاوى المستخدمين والمراقبة القائمة على التعلم الآلي، وفي بداية عام 2024 تم تعزيز هذه الجهود بأدوات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

و"تليغرام" هو تطبيق يتيح تبادل الرسائل وإجراء المكالمات وإرسال ملفات الوسائط بصيغ متعددة، أسسه بافل دوروف، مؤسسة شبكة "VK" للتواصل الاجتماعي عام 2013، ولدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط.