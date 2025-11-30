منوعات

أمريكا: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا


أفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن السلطات المحلية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بمدينة ستوكتون، كاليفورنيا، حيث ذكر موقع القناة أن "أربعة أشخاص قتلوا بعد إطلاق النار على أكثر من اثني عشر آخرين في تجمع عائلي في ستوكتون، شمال كاليفورنيا، مساء السبت، وأكد مكتب الشريف أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم من بين الجرحى الأربعة عشر" .

وقال نائب رئيس البلدية جيسون لي إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد، لكن مكتب الشريف لم يؤكد هذه المعلومة، وأفاد فقط بأنه كان "تجمعا عائليا". كما ذكر مكتب مأمور مقاطعة سان خواكين إن نوابه يحققون في الحادث وتم نقل عدة ضحايا إلى المستشفيات. ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل أو معلومات حول حالة الضحايا.

وقال المسؤولون إن المنطقة لا تزال مسرحا نشطا للأحداث، ويعمل المحققون على جمع معلومات إضافية.

فيما صرح نائب عمدة ستوكتون، جيسون لي، أن الحادثة وقعت في حفل عيد ميلاد طفل كان يقام في محل لبيع الآيس كريم في المنطقة، كذلك ذكر لي، "الليلة، قلبي مثقل بحزن يصعب وصفه. بصفتي نائب عمدة ستوكتون، وشخصا نشأ في هذا المجتمع، أشعر بحزن عميق وغضب شديد لمعرفة نبأ إطلاق النار الجماعي في حفل عيد ميلاد طفل".

