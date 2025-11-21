منوعات

تحذير أمني: فيروس "Sturnus" يهدد مستخدمي أندرويد بقدرات تجسس متقدمة


أطلق خبراء أمنيون ، اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني 2025)، تحذيراً بشأن ظهور فيروس متقدّم يستهدف مستخدمي نظام أندرويد، يحمل اسم "Sturnus"، ويتميز بقدرة غير مسبوقة على التجسس والسيطرة على الأجهزة.

وقال باحثون في أمن المعلومات إن الفيروس قادر على جمع البيانات الحساسة، بما في ذلك محتوى المحادثات في تطبيقات واتساب وتيليغرام وسيغنال، عبر التقاط ما يظهر على الشاشة دون كسر التشفير.

كما يستهدف بيانات البنوك من خلال شاشات تسجيل دخول مزيفة ويجمع بيانات اعتماد المستخدمين.

ويتيح "Sturnus" للمهاجم التحكم الكامل عن بُعد بالأجهزة المصابة، مع صعوبة إزالته بسبب حصوله على صلاحيات مدير الجهاز، فيما تظهر عمليات الفيروس على شكل تحديثات نظام مزيفة لتجنب كشف المستخدم.

وأشار الخبراء إلى أن الهجمات الحالية تركز على مؤسسات مالية في جنوب ووسط أوروبا وآسيا وبعض دول الشرق الأوسط، مع احتمال توسع نشاط الفيروس عالمياً قريباً.

