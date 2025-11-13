منوعات

منظمة الصحة العالمية تتحدث عن أخطر الأمراض المعدية فتكا في العالم


أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات السل المشخصة عالميا للعام الثاني على التوالي، مسجلا رقما قياسيا جديدا يتجاوز إجمالي الإصابات المسجلة في عام 2023، حيث ما يزال المرض يحافظ على تصدره قائمة الأمراض المعدية الأكثر فتكا بالبشر، حيث كشفت البيانات عن وفاة 1.23 مليون شخص بالسل خلال عام 2024، فيما تم تشخيص 8.3 مليون حالة جديدة حول العالم.

ويأتي هذا الارتفاع في أعداد المصابين رغم انخفاض الوفيات بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعزى إلى تحسن عمليات التشخيص والكشف عن الحالات.

فيما تقدر المنظمة أن 10.7 مليون شخص أصيبوا بالمرض فعليا خلال العام الماضي، يوزعون على 5.8 مليون رجل و3.7 مليون امرأة و1.2 مليون طفل.

وينتقل هذا المرض البكتيري الذي يستهدف الرئتين عبر الهواء عند سعال أو عطاس الشخص المصاب. وتشير التقديرات إلى أن ربع سكان العالم يحملون البكتيريا المسببة للسل، غير أن أعراض المرض لا تظهر إلا على نسبة ضئيلة منهم.

وتكشف البيانات تركز 66% من الإصابات العالمية في ثماني دول فقط، تتصدرها الهند بنسبة 25%، تليها إندونيسيا (10%)، ثم الفلبين (6.8%)، والصين (6.5%)، وباكستان (6.3%)، ونيجيريا (4.8%)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3.9%)، وبنغلاديش (3.6%).

ويعد هذا الانخفاض في الوفيات والإصابات الأول من نوعه منذ تدمر خدمات الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19. كما تمكن النظام الصحي العالمي من تشخيص وعلاج رقم قياسي بلغ 8.3 مليون شخص، ما أسهم في انخفاض الوفيات من 1.25 مليون في 2023 إلى 1.23 مليون في 2024.

غير أن هذا التقدم يواجه تحديات جسيمة، أبرزها شح التمويل، حيث لم يتجاوز المبلغ المخصص لمكافحة المرض 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءا بسيطا من الهدف العالمي البالغ 22 مليار دولار سنويا بحلول 2027.

بالمقابل، تبرز بارقة أمل مع التطورات التكنولوجية، حيث يجري العمل على تطوير أدوية أقصر مدة للعلاج، وأدوات تشخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولقاحات جديدة بعد مرور أكثر من قرن على عدم تطوير أي لقاح للكبار. ويؤكد الخبراء أن القضاء على هذا المرض الذي يمكن علاجه والوقاية منه يتطلب المزيد من الالتزام العالمي والتمويل المستدام.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
