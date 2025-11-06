منوعات

ايران: كارثة مائية تهدد طهران، والسلطات تستنفر!


دخلت إيران عامها المائي السادس على التوالي في ظل موجة جفاف مستمرة، حيث لم تشهد أي منطقة في البلاد هطولا للأمطار منذ بداية العام، فبحسب المدير التنفيذي لشركة مياه طهران فإن الوضع خطير، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 20 ملم، بينما يبلغ المتوسط طويل الأمد لهطول الأمطار نحو 30 ملم.

وطبقًا لهذه الظروف المناخية الصعبة، أشاد المسؤول بتعاون سكان العاصمة طهران، الذين خفضوا استهلاكهم للمياه خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة تراوحت بين 10 و12 بالمئة.

فيما دعا المسؤول الإيراني إلى مضاعفة جهود الترشيد لمواجهة استمرار حالة الجفاف، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى خفض الاستهلاك إلى نحو 20 بالمئة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتجنب أي أزمة مياه محتملة.

